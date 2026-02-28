Yeniçağ Gazetesi
28 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Simge Sağın’ın en büyük korkusu Bülent Ersoy çıktı: Sebebi şaşkınlık yarattı

Simge Sağın’ın en büyük korkusu Bülent Ersoy çıktı: Sebebi şaşkınlık yarattı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın konuk olduğu bir programda Bülent Ersoy ve Sezen Aksu ile olan bir yemek anısını paylaştı.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Simge Sağın’ın en büyük korkusu Bülent Ersoy çıktı: Sebebi şaşkınlık yarattı - Resim: 1

Simge Sağın konuk olduğu programda Bülent Ersoy ve Sezen Aksu ile yemek anısından bahsetti.

1 11
Simge Sağın’ın en büyük korkusu Bülent Ersoy çıktı: Sebebi şaşkınlık yarattı - Resim: 2

Simge Sağın'ın "Bülent Ersoy’un dönerini yediğimde, öldürecek sandım" sözleri gündeme damga vurdu.

2 11
Simge Sağın’ın en büyük korkusu Bülent Ersoy çıktı: Sebebi şaşkınlık yarattı - Resim: 3

Posta'nın haberine göre, pop müziğin sevilen şarkıcısı Simge Sağın, konserlerinin yanı sıra özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü isim son olarak konuk olduğu programda Bülent Ersoy'la bir anısını anlattı.

3 11
Simge Sağın’ın en büyük korkusu Bülent Ersoy çıktı: Sebebi şaşkınlık yarattı - Resim: 4

Şarkıcı, Oğuz Yenihayat’ın programında yaptığı açıklamada bir çekim sonrasında açlığına yenik düşüp, farkında olmadan Bülent Ersoy için hazırlanan döneri yediğini söyledi.

4 11
Simge Sağın’ın en büyük korkusu Bülent Ersoy çıktı: Sebebi şaşkınlık yarattı - Resim: 5

Ünlü isim, "Gittim kadının dönerini yedim, bitirdim. Sonra geldi oturdu masaya, ‘Benim dönerim nerede?’ dedi. Midemde o döner! Çok korktum, ‘Beni öldürecek herhâlde’ dedim" diye konuştu.

5 11
Simge Sağın’ın en büyük korkusu Bülent Ersoy çıktı: Sebebi şaşkınlık yarattı - Resim: 6

Sezen Aksu'nun mutfaktaki becerilerinden de bahseden Sağın, sözlerine şöyle devam etti: "Hayatımda ilk defa bana nasip oldu, Sezen Aksu’nun elinden yemek yedim. İnanılmaz güzel bir sos yapmıştı. 20 kişiyi doyurdu, kazanla kıymalı makarna yaptı."

6 11
Simge Sağın’ın en büyük korkusu Bülent Ersoy çıktı: Sebebi şaşkınlık yarattı - Resim: 7

Şarkıcı ayrıca, Aksu’nun yemekten sonra neşeli bir tavırla, "Beni övün, nasıl olmuş?" diye sorduğunu da söyledi.

7 11
Simge Sağın’ın en büyük korkusu Bülent Ersoy çıktı: Sebebi şaşkınlık yarattı - Resim: 8

Öte yandan şarkıcı Simge Sağın, kalbini sonunda aşka açtı.

8 11
Simge Sağın’ın en büyük korkusu Bülent Ersoy çıktı: Sebebi şaşkınlık yarattı - Resim: 9

Ünlü popçunun, DJ İlkay Şencan ile bir süre önce yeni bir ilişkiye başladığı öne sürüldü.

9 11
Simge Sağın’ın en büyük korkusu Bülent Ersoy çıktı: Sebebi şaşkınlık yarattı - Resim: 10

Müzik projeleri vesilesiyle bir araya gelen ikilinin birlikteliklerini saklı tuttuğu ve bu haberi yalnızca yakın dostlarıyla paylaştıkları öne sürüldü.

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda ünlü şarkıcı ruh eşini beklediğini anlattı.

10 11
Simge Sağın’ın en büyük korkusu Bülent Ersoy çıktı: Sebebi şaşkınlık yarattı - Resim: 11

Ünlü şarkıcı sözlerine şöyle devam etti: "Gerçekten karşına çıkması da çok zor. Ruh eşimizi bulamadığımız insanlara takılı kalıyoruz. Sürdürülebilir bir tutku istiyoruz"

11 11
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro