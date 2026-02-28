Simge Sağın’ın en büyük korkusu Bülent Ersoy çıktı: Sebebi şaşkınlık yarattı

Sezen Aksu'nun mutfaktaki becerilerinden de bahseden Sağın, sözlerine şöyle devam etti: "Hayatımda ilk defa bana nasip oldu, Sezen Aksu’nun elinden yemek yedim. İnanılmaz güzel bir sos yapmıştı. 20 kişiyi doyurdu, kazanla kıymalı makarna yaptı."