Simge Sağın’ın en büyük korkusu Bülent Ersoy çıktı: Sebebi şaşkınlık yarattı
Posta'nın haberine göre, pop müziğin sevilen şarkıcısı Simge Sağın, konserlerinin yanı sıra özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü isim son olarak konuk olduğu programda Bülent Ersoy'la bir anısını anlattı.
Şarkıcı, Oğuz Yenihayat’ın programında yaptığı açıklamada bir çekim sonrasında açlığına yenik düşüp, farkında olmadan Bülent Ersoy için hazırlanan döneri yediğini söyledi.
Ünlü isim, "Gittim kadının dönerini yedim, bitirdim. Sonra geldi oturdu masaya, ‘Benim dönerim nerede?’ dedi. Midemde o döner! Çok korktum, ‘Beni öldürecek herhâlde’ dedim" diye konuştu.
Sezen Aksu'nun mutfaktaki becerilerinden de bahseden Sağın, sözlerine şöyle devam etti: "Hayatımda ilk defa bana nasip oldu, Sezen Aksu’nun elinden yemek yedim. İnanılmaz güzel bir sos yapmıştı. 20 kişiyi doyurdu, kazanla kıymalı makarna yaptı."
Şarkıcı ayrıca, Aksu’nun yemekten sonra neşeli bir tavırla, "Beni övün, nasıl olmuş?" diye sorduğunu da söyledi.
Öte yandan şarkıcı Simge Sağın, kalbini sonunda aşka açtı.
Ünlü popçunun, DJ İlkay Şencan ile bir süre önce yeni bir ilişkiye başladığı öne sürüldü.
Müzik projeleri vesilesiyle bir araya gelen ikilinin birlikteliklerini saklı tuttuğu ve bu haberi yalnızca yakın dostlarıyla paylaştıkları öne sürüldü.
Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda ünlü şarkıcı ruh eşini beklediğini anlattı.
Ünlü şarkıcı sözlerine şöyle devam etti: "Gerçekten karşına çıkması da çok zor. Ruh eşimizi bulamadığımız insanlara takılı kalıyoruz. Sürdürülebilir bir tutku istiyoruz"