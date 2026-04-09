Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Sağın, saç ve kan örneklerinin incelenmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti. Ancak süreç devam ederken özel bir test yaptırmayı tercih eden sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sonuçların tamamen negatif çıktığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında Melek Mosso, Mustafa Ceceli, Ersay Üner ve Bengü gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı. Soruşturma, “uyuşturucu madde kullanımı ve temini” gibi çeşitli suçlamalar çerçevesinde yürütülüyor.

Adli süreçte bazı isimler serbest bırakılırken, Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Melek Mosso hakkında herhangi bir adli kontrol uygulamazken, Simge Sağın ve İlkay Şencan için yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi.