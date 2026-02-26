Yeniçağ Gazetesi
26 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul
Simge Sağın aradığı aşkı buldu mu? "Ruh eşimi bekliyorum" demişti…

Pop müziğin güçlü sesi Simge Sağın, uzun süredir devam eden sessizliğini aşk haberleriyle bozdu. “Yalnızlığım bana yetiyor” sözleriyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcının kalbi artık boş değil.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
İddiaya göre ikili, müzik projeleri vesilesiyle yollarının kesişmesinin ardından yakınlaştı. Göz önünde yaşamamayı tercih eden çiftin, ilişkilerini şimdilik sadece yakın çevreleriyle paylaştığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Sağın, “Ruh eşimi bekliyorum. Onu bulmak gerçekten zor.

Bazen ruh eşimiz olmayan insanlara takılı kalıyoruz ama aslında sürdürülebilir bir tutku arıyoruz” sözleriyle dikkat çekmişti. Dört yıldır hayatında kimse olmadığını vurgulayan şarkıcı, heyecanını kaybettiği bir ilişkide kalmak istemediğini de açıkça dile getirmişti.

Öte yandan Sağın’ın geçmişte yaptığı evlilik itirafı da uzun süre konuşulmuştu. Genç yaşta evlenip boşandığını söyleyen sanatçı, o dönemi “hayal gibi” sözleriyle tarif etmişti.

Hatta gelinlik giydiği günü bile net hatırlamadığını ifade eden Sağın, düğününden bir gün önce evlilikten vazgeçmeyi düşündüğünü de ilk kez açıklamıştı.

Özel hayatındaki bu çarpıcı detayların yanı sıra ünlü şarkıcının kökeni de merak konusu olmuştu.

İstanbul Şişli’de dünyaya gelen Sağın’ın, Arnavut kökenli bir aileden geldiği ve güzelliğini de bu köklü geçmişe borçlu olduğu sık sık dile getiriliyor.

Şimdi ise gözler, kalbini yeniden aşka açtığı konuşulan ünlü şarkıcının ilişkisinin nasıl ilerleyeceğine çevrilmiş durumda.

Simge Sağın aradığı aşkı buldu mu? “Ruh eşimi bekliyorum” demişti… - Resim: 9
Simge Sağın aradığı aşkı buldu mu? “Ruh eşimi bekliyorum” demişti… - Resim: 10
Simge Sağın aradığı aşkı buldu mu? “Ruh eşimi bekliyorum” demişti… - Resim: 11
Kaynak: Haber Merkezi
