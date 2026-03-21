Özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Simge Sağın, dört yıllık yalnızlığına nokta koydu. Yeni bir aşka yelken açan Sağın, sevgilisinin kendisi için hazırladığı sürprizi takipçileriyle paylaştı.
Simge Sağın aradığı aşkı buldu
Uzun süredir kalbini aşka kapatan ünlü şarkıcı Simge Sağın, 4 yıllık yalnızlığına nokta koydu. Sağın, gizli tuttuğu beraberliğini sosyal medyada ilan etti.
Bir televizyon programın katılan Sağın, daha önce evlendiğini söylemişti. Sağın, evliliğini bir 'hayal' olarak nitelendirdi. Sağın, "Ben evlendim bu arada. Boşandım ama bunu çok erken yaşta deneyimledim. Ne olduğunu bile hatırlamıyorum şu an. Hayal gibi geliyor bana rüyamda görmüşüm gibi" demişti.
Ünlü şarkıcı 'gelinlikli' ilgili soruya şu yanıtı verdi:
"Onu bile tam hatırlamıyorum o kadar eski bir hikaye bu. Çok da başarılı bir evlilik olmadı benim için maalesef."
Daha önce yaptığı açıklamada hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Simge Sağın, "4 yıldır hayatımda kimse yok" demişti.
Sağın şunları söylemişti:
"Heyecan bittiğinde biletimi kesip 'ben ayrılıyorum' deme hakkımı kullanmak istiyorum. Kötü bir ilişki yaşamaktansa böyle tek başıma daha mutluyum."
Müzik çalışmaları esnasında yolları kesişen Simge Sağın ile DJ İlkay Şencan'ın bir süredir birlikte oldukları öne sürülmüştü. İlişkilerini yalnızca yakın dostlarıyla paylaşarak gizli tutmayı seçen ikiliden Sağın, yaptığı son paylaşımla bu sessizliğini bozarak mutluluğunu ilan etti.
Sevgilisinden gelen çiçeklerle verdiği instagramdan paylaştı
Sağın paylaşımına "Sevgilimden" notu yazdı.