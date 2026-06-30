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Kaynak: Haber Merkezi

Cezaevi sürecinin ardından açıklamalarda bulunan Barankoğlu, içerik üretiminde yeni bir döneme girdiğini belirtti. Eleştirilerin odağında olan fenomen, bundan sonra müstehcenlik içerebilecek paylaşımlar yapmayacağını ifade etti.

Ayrıca geçmiş içeriklerinin büyük bir bölümünü platformlarından kaldırdığını söyleyen Barankoğlu, gelecekte daha farklı ve kontrollü bir içerik stratejisi izleyeceğini dile getirdi.

TİKTOK FENOMENİ SİMGE BARANKOĞLU KİMDİR?

1 Ocak 1995 doğumlu olan Simge Barankoğlu, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Simge Barankoğlu, İzmir’in Ödemiş ilçesinde doğup büyümüştür. Eğitim hayatını Türkiye’de tamamlayan Barankoğlu’nun, üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi'nde aldığı bilinmektedir.

Simge Barankoğlu, sosyal medya platformlarında ürettiği içeriklerle geniş kitlelere ulaşan ve fenomen olarak tanınan bir isimdir. Eğlenceli, dikkat çekici ve kısa video formatındaki paylaşımlarıyla dijital dünyada popülerlik kazanmıştır. Aynı zamanda influencer olarak moda, güzellik ve yaşam tarzı içerikleri üretmektedir.