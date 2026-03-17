Adli süreç sonucunda cezaevine gönderilen Barankoğlu’nun sosyal medya hesaplarından elde ettiği kazanç detayları gün yüzüne çıktı.

Ağır suçlamalara ve tutukluluğuna rağmen, dijital platformlardaki abonelik akışı sürüyor. Güncel verilere göre, içeriklerine erişimi olan yaklaşık 40 bin aktif abonesi bulunan Barankoğlu, bu yolla servet kazanmaya devam ediyor.

ABONE KAYBINA RAĞMEN GELİR DEVAM EDİYOR

Soruşturma sürecinin başlamasıyla Barankoğlu’nun takipçi ve abone sayısında belirli bir düşüş yaşandı. Ama bu azalma, yüksek gelirini etkilemeye yetmedi. Mevcut aboneler üzerinden yapılan hesaplamalar, fenomenin aylık brüt gelirinin 1,3 milyon TL civarında olduğunu gösteriyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER SÜRÜYOR

Cezaevinde olmasına rağmen yüksek gelir elde etmeye devam etmesi, kamuoyunda tartışmalara yol açtı.