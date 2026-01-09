Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupa'da Real Madrid Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek finalde Barcelona'nın rakibi oldu.

SIMEONE'NİN VINICIUS'A SÖZLERİ KAMERALARA YANSIDI

Futbolseverleri ekran başına kilitleyen Madrid derbisinde sahadaki rekabet saha dışına taştı.

Maç oynanırken Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin Vinicius'a söylediği sözler kameralara yansıdı.

Arjantinli teknik adam, Vinicius'un yanına giderek 'Sana söylediklerimi unutma. Florentina seni kulüpten kovacak. Bunu unutma...' diye bağırdı.

Sahalarda eşi benzeri görülmemiş bu olayın ardından kısa bir süre sonra Xabi Alonso Vinicius'u oyundan alarak yerine Arda Güler'i soktu.

XABI ALONSO'YU DA ÇILDIRTTI

Brezilyalı yıldız kenara gelirken Simeone yine Vinicius'a sataştı ve bu kez 'Bak, sana nasıl ıslık çalıyorlar..." dedi ve parmağını sağ kulağına götürerek tribündeki seslere dikkat çekti.

Bunun üzerine Vinicius sinirlerine hakim olamadı ve Simeone'ye karşılık vermek isterken hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kez Real Madrid kulübesi de Simeone'nin Vinicius'a bu sataşmalarına kayıtsız kalmadı ve Xabi Alonso Atletico Madrid kulübesine doğru yöneldi.

Yaşanan gerginlik kısa süre sonra yatıştırılırken maç sonu iki teknik adam da bu olayla ilgili konuştu.

SIMEONE: 'SAHADA OLAN SAHADA KALIR'

Simeone, "Sahada olan sahada kalır. Sahada olanlar hakkında konuşmam. Kariyerim boyunca bu böyle oldu" diyerek konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

ALONSO: 'SIMEONE BİR ROL MODEL DEĞİL'

Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso ise Simeone'ye adeta ateş püskürdü.

İspanyol teknik adam, "Kimse oyuncularımla böyle konuşamaz. Simeone'nin Vinicius'a dediklerini duydum ve bu hoşuma gitmedi." dedi.

Simeone ile maç sonu konuşmadığını belirten Alonso, "Simeone bir rol model değil. Rakibinize saygı duymanız gerekiyor ve sahada olan her şeyin bir sınırı olmalı." diye konuştu.