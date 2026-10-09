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Bir Arjantinli olarak Messi'ye teşekkür edilmesi gerektiğini belirten Simeone, yıldız futbolcunun ülkesine kattığı değerlerin altını çizdi.

"MESSİ BİZE MÜCADELE ETMEYİ ÖĞRETTİ"

Simeone, Messi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bir Arjantinli olarak Messi'nin bize verdiği her şey için ona teşekkür etmeliyiz. Bize gerçekten çok büyük sevinçler yaşattı ama her şeyden önemlisi bize öğrettikleri için teşekkür ederiz. Çünkü bize mücadele etmeyi, işler kötü gittiğinde dahi vazgeçmeyip ısrar etmeye devam etmeyi öğretti."

MESSİ'NİN MİRASINA VURGU

Simeone'nin sözleri, Messi'nin yalnızca saha içindeki başarılarıyla değil, zor zamanlarda gösterdiği kararlılık ve mücadele ruhuyla da Arjantin futbolunda özel bir yere sahip olduğunu ortaya koydu. Tecrübeli teknik adamın açıklamaları, yıldız futbolcunun ülkesine bıraktığı sportif ve manevi mirasa dikkat çekti.