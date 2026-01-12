Real Madrid'in İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid'i 2-1 yendiği maça Diego Simeone ile Vinicius Jr. arasında yaşananlar damga vurmuştu.

SIMEONE İLE VINICIUS ARASINDAKİ TARTIŞMA ÇIĞRINDAN ÇIKMIŞTI

Arjantinli teknik adamın Vinicius'a 'Florentino seni kovacak. Bu sözümü unutma.' şeklinde satışması ve oyundan çıkarken Brezilyalı yıldızı kışkırtması futbol kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Maçın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Simeone'nin sınırı aştığını belirtmiş ve meslektaşını sert sözlerle eleştirmişti.

Simeone ise maçta yaşananlarla ilgili yorum yapmaktan kaçınarak 'Sahada olan sahada kalır.' demişti.

SIMEONE: 'FLORENTINO VE VINICIUS'TAN ÖZÜR DİLİYORUM'

Bu gelişmelerin ardından Simeone konuyla ilgili beklenmedik bir adım atarak Real Madrid'in yıldız oyuncusu ve başkanından davranışlarından dolayı özür diledi.

Atletico Madrid'in Deportivo ile oynayacağı Kral Kupası son 16 turu maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Simeone, "Gördüğünüz olay için Sayın Florentino (Real Madrid başkanı) ve Sayın Vinicius'tan özür dilemek istiyorum." dedi.

'DOĞRU OLMADIĞINI KABUL EDİYORUM'

Hatalı olduğunu kabul eden tecrübeli çalıştırıcı, "Kendimi o duruma sokmam doğru değildi ve bunun doğru olmadığını kabul ediyorum. Kazanan takım bir üst tura yükselmeyi hak etti, yükselmeyi hak ettiler." diye konuştu.