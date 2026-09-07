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Kaynak: Haber Merkezi

Manisa / Mustafa Temiz / Yeniçağ



Kütahya’nın Simav ilçesinde engelli bireylerin sosyal yaşamına katkı sunması amacıyla inşa edilen Simav Engelsiz Park ve Gündüz Yaşam Merkezi’nin yaklaşık 3 yıldır hizmete alınmaması tepki çekti. Atıl durumda bırakılan merkezin önünde bir araya gelen engelli vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak tesisin bir an önce faaliyete geçirilmesini istedi.

Simav Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Zekeriya Fidan, dernek yönetim kurulu üyeleri ve ilçede yaşayan engelli bireylerin katılımıyla tesis önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Binanın kapılarının dahi kilitli olmaması ve tesisin korunmasına yönelik yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmaması da tepkinin odağında yer aldı.

2 milyon 920 bin lira bedelle ihale edilen ve 18 ay içerisinde tamamlanan merkezin, aradan geçen yaklaşık 3 yıla rağmen hizmete açılmaması, engelli bireylerin sosyal yaşam hakkının ertelendiği yönündeki eleştirileri beraberinde getirdi.

Basın açıklamasını Dernek Yönetim Kurulu Üyesi emekli öğretmen Mehmet Kaçar okurken, açıklamada merkezin neden hâlâ hizmete alınmadığı sorularak yetkililere çağrı yapıldı.

“Engelli bireylerin sosyal yaşam hakkını daha fazla ertelemeyin” mesajının öne çıktığı açıklamada, merkezin kaderine terk edilmemesi ve Simav’daki engelli vatandaşların kullanımına bir an önce sunulması istendi. Açıklama şöyle;

Değerli katılımcılar, kıymetli basın mensupları;

Bugün burada, Simav’da yaşayan engelli bireyler olarak yıllardır karşı karşıya olduğumuz sorunları ve haklı beklentilerimizi kamuoyuyla paylaşmak için bulunuyoruz.

Bizler de bu ülkenin eşit vatandaşlarıyız. Tüm vatandaşlar gibi tükettiğimiz her ürünün vergisini ödüyor, aldığımız her hizmetin bedelini karşılıyoruz. Dolayısıyla kamuya açık alanlardan, kamu kurumlarından ve kamunun sunduğu hizmetlerden eşit, eksiksiz ve erişilebilir şekilde yararlanmak bizim için bir lütuf değil, anayasal bir haktır.

Engelli olmak; sosyal hayattan kopmak, kamusal alanlardan uzak kalmak ya da başkalarının yardımına sürekli ihtiyaç duymak anlamına gelmemelidir. Asıl sorumluluk, bireyin önündeki fiziksel ve sosyal engelleri kaldırarak herkes için erişilebilir bir yaşam alanı oluşturmaktır.

“ERİŞİLEBİLİRLİK HERKES İÇİNDİR” DENİLEREK HAYATA GEÇİRİLEN PROJE

Şu anda önünde bulunduğumuz bu tesis, 2021 yılında “Erişilebilirlik Herkes İçindir” anlayışıyla ihale edilmiş, yaklaşık 2 milyon 920 bin TL harcanarak 180 gün gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır.

Dönemin Simav Belediye Başkanı, bugün ise Kütahya Milletvekili olan Sayın Adil Biçer tarafından “manevi değeri yüksek bir yatırım” olarak nitelendirilen bu proje, “Benimle düşün, benimle bak, benimle yaşa” gibi empatiyi ve toplumsal duyarlılığı öne çıkaran ifadelerle kamuoyuna tanıtılmıştır.

Ancak bugün geldiğimiz noktada, o günlerde büyük umutlarla anlatılan projenin heyecanının yerini maalesef hayal kırıklığı almıştır.

TAMAMLANDI, ANCAK KULLANIMA AÇILMADI

Eski Dernek Başkanımız Sayın Canan Yıldırım döneminde projesi hazırlanan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan tarafından proje ödülüne layık görülen Gündüz Bakım Evi ve Engelli Kafe, müteahhit tarafından kısa sürede tamamlanmış olmasına rağmen bugün atıl durumda bulunmaktadır.

Biz engelli bireyler açısından asıl üzücü olan da budur.

Çünkü Simav’da engelli bireylerin sosyalleşebileceği, bir araya gelebileceği, kendilerini toplumun eşit ve aktif bir parçası olarak hissedebileceği yeterli bir sosyal alan bulunmamaktadır.

Derneğimizin faaliyet gösterdiği lokal ise erişilebilirlik ve fiziki koşullar açısından engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun değildir.

Hatta bir gün bu lokali ziyaret etmek isteyenlere, yaşadığımız şartları daha iyi anlayabilmeleri için yanlarında maske getirmelerini önerebiliriz.

Çünkü gün ışığından yeterince yararlanamayan, bir yanında lokantadan, diğer yanında umumi tuvaletten gelen kokuların bulunduğu bir ortamda sosyal faaliyet yürütmek, engelli bireylerin hak ettiği yaşam koşullarıyla bağdaşmamaktadır.

BİZ SADECE BİR BİNA DEĞİL, BİR YAŞAM ALANI İSTİYORUZ

Bizim talebimiz yalnızca bir binanın kapısının açılması değildir.

Bizler sosyalleşebileceğimiz, üretebileceğimiz, bir araya gelebileceğimiz, kendimizi güvende ve değerli hissedebileceğimiz erişilebilir bir yaşam alanı istiyoruz.

Bu tesisin bir an önce tamamlanarak gerekli düzenlemelerinin yapılmasını ve engelli bireylerin kullanımına açılmasını talep ediyoruz.

Çünkü ihmal etmek, zamana yaymak ve sürekli ertelemek; önemsememektir. “Düşünemedik” demek ise çoğu zaman yok saymanın başka bir biçimidir.

Biz engelli bireyler olarak bu ülkede varız.

Simav’da varız.

Ve var olmaya da devam edeceğiz.

ERİŞİLEBİLİR BİR SİMAV İSTİYORUZ

Bizim en büyük hayallerimizden biri; resmi kurumların tamamının erişilebilir olması, belediye tarafından ruhsatlandırılan ve umuma açık olarak hizmet veren işletmelerin de engelli bireylerin rahatlıkla kullanabileceği standartlara sahip olmasıdır.

Erişilebilirlik konusunda artık herkesin temel düzeyde bilgi sahibi olduğu bir dönemdeyiz. Buna rağmen, bu duyarlılığın uygulamada ve özellikle inşa edilen yapılarda aynı ölçüde gösterilmemesi büyük bir çelişkidir.

Bir rampanın eğimi, bir kapının genişliği, bir tuvaletin düzenlenmesi ya da görme ve işitme engelli bireylerin ihtiyaçlarının dikkate alınması yalnızca teknik ayrıntılar değildir.

Bunların her biri, bir insanın bağımsız yaşama ve topluma eşit katılma hakkıyla ilgilidir.

Artık bu tesisin bir an önce hizmete alınmasının ve Simav’da engelli bireylerin parmakla gösterebileceği, gurur duyabileceği örnek bir sosyal yaşam alanının hayata geçirilmesinin zamanı gelmiştir.

Buradan tüm yetkililere açık bir çağrıda bulunuyoruz:

Bu tesisi daha fazla bekletmeyin.

Bu projeyi kaderine terk etmeyin.

Engelli bireylerin sosyal yaşam hakkını ertelemeyin.

Bizler yardım değil, haklarımızın gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz.

Erişilebilir bir Simav, yalnızca engelli bireylerin değil, toplumun tamamının daha yaşanabilir bir kentte yaşaması demektir.

Biz buradayız.

Varız, görünürüz ve haklarımızın takipçisiyiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.