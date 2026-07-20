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Manisa / Mustafa Temiz / Yeniçağ



Kütahya'nın Simav ilçesinde 13-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Yeşilay Yamaç Paraşütü Mesafe Türkiye Şampiyonası, son gününde yaşanan talihsiz bir kazayla büyük heyecana sahne oldu.

Şampiyonanın kalkış noktası olan Hürkuş Orman Parkı çevresinden havalanan bir pilot, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek paraşütüyle birlikte Manisa'nın Demirci ilçesi sınırlarında bulunan Akçakertik Geçidi yakınlarındaki araziye düştü.

Saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayın ardından bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza haberi üzerine yarışma alanında bulunan sporcular ve organizasyon görevlileri büyük endişe yaşadı.

YARIŞMACI PİLOT AĞAÇTA ASILI KALDI

Olay yerine ulaşan AFAD ve Jandarma kurtarma ekipleri, pilotun düşüş sırasında bir ağaca takılarak asılı kaldığını belirledi. Ekiplerin titiz çalışmasıyla pilot bulunduğu yerden güvenli şekilde kurtarıldı. Ağaca takılan paraşüt ise dalların kontrollü şekilde kesilmesinin ardından indirildi.

İlk müdahalesi olay yerinde ambulansta yapılan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu, yapılan kontrollerde herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı öğrenildi.

ŞAMPİYONANIN SON GÜNÜNE DAMGA VURDU

Gökyüzünü adeta renk cümbüşüne çeviren Yeşilay Yamaç Paraşütü Mesafe Türkiye Şampiyonası'nın son gününde yaşanan olay, organizasyona katılan sporcular ve izleyiciler arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğunun açıklanması ise herkese derin bir nefes aldırdı.

FEDERASYON YETKİLİLERİ ORGANİZASYONU TAKİP ETTİ

Simav'da gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Emre Şahin, Başkan Vekili Hayati Kısacık, Genel Sekreter Ferdi Doğan ve THSF Şube Müdürü Selçuk Alparslan da katılarak organizasyonu yerinde takip etti.

Hava koşullarının uçuşa elverişli hâle gelmesiyle başlayan yarışlarda sporcular, Simav semalarında mesafe uçuşları gerçekleştirirken, vatandaşlar da gökyüzündeki renkli görüntülere ilgi gösterdi. Yaşanan kazaya rağmen pilotun yara almadan kurtarılması, şampiyonanın en sevindirici gelişmesi olarak değerlendirildi.