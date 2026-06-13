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Kaynak: İHA

Kütahya İl Özel İdaresi bütçesiyle hayata geçirilen Aspir Tohumu Dağıtım Projesi kapsamında, Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki teknik ekipler Kestel Köyü’ndeki ekim alanlarında saha incelemesi yaptı.

Gerçekleştirilen arazi kontrollerinde, aspir ekili parsellerdeki bitkilerin genel sağlık durumları ve gelişim süreçleri yerinde değerlendirildi. İncelemelerin yanı sıra, üreticilere yetiştiricilik aşamaları hakkında teknik bilgilendirmeler yapılarak yapılması gerekenler aktarıldı.

Bölgedeki tarımsal üretimde ürün çeşitliliğinin artırılması, alternatif ürün seçeneklerinin yaygınlaştırılması ve çiftçilerin desteklenmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda yürütülen teknik takip ve arazi kontrol çalışmalarının planlı şekilde süreceği belirtildi.