

Manisa / Mustafa Temiz / Yeniçağ



Kütahya’nın Simav ilçesinde bulunan PTT hizmet binasındaki ATM uygulamaları vatandaşların tepkisini çekiyor. Özellikle yaşlı ve engelli vatandaşların maaşlarını çekmekte büyük zorluk yaşadığı şubede, erişilebilirlik ve nakit sorunu dikkat çekiyor.

ATM’YE ULAŞMAK İÇİN MERDİVEN ÇIKMAK GEREKİYOR

İddialara göre PTT binasındaki ATM sosyal ve erişilebilir bir alanda bulunmuyor. ATM’ye ulaşabilmek için yaklaşık 20 basamak merdiven çıkılması gerekiyor. Bu durum özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlar için ciddi bir engel oluşturuyor.

Şubede engelliler için bir erişim butonu bulunsa da vatandaşlar bunun sorunu çözmediğini ifade ediyor. Çünkü ATM’ye çıkamayan kişiler çoğu zaman yardım almak zorunda kalıyor.

“ŞİFRENİ KİMSEYLE PAYLAŞMA” UYARISI AMA YARDIM ALMAK ZORUNDA KALIYORLAR

ATM’lerde güvenlik nedeniyle “şifrenizi kimseyle paylaşmayın” uyarısı yer almasına rağmen, merdivenleri çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşlar kartlarını ve şifrelerini güvenlik görevlisine söylemek zorunda kalıyor. Bu durum hem güvenlik hem de mevzuat açısından tartışma yaratıyor.

Bankacılık sisteminde genellikle güvenlik görevlilerinin başkasının kartı veya parasına müdahale etmesi yasak. Ancak Simav’daki PTT’de vatandaşlara yardımcı olmak isteyen görevlilerin bu sürece dahil olduğu belirtiliyor.

ATM’DE SIK SIK PARA BULUNMUYOR

Vatandaşların en çok şikâyet ettiği konulardan biri de ATM’de nakit bulunmaması. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü ATM’nin 200 liranın üzerinde para vermediği ifade edilirken, Simav pazarının kurulduğu gün olan bugün ise ATM’de hiç para olmadığı öğrenildi.

Köylerden pazara gelen vatandaşların maaşlarını çekip alışveriş yapmak istediği ancak içeriden yapılan bilgilendirmede “para yok, öğleden sonra gelin” denildiği belirtiliyor.

ŞİKÂYETLER SONUÇ VERMEDİ

Konuyla ilgili vatandaşların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na iki kez resmi dilekçe ile başvurduğu, ancak sorunun çözülemediği ifade ediliyor. Yapılan tek düzenlemenin engelli butonunun yerinin değiştirilmesi olduğu belirtiliyor.

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

Simav’daki PTT hizmet binasının hem erişilebilirlik hem de ATM hizmetleri açısından yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunan vatandaşlar, özellikle yaşlı ve engelli bireylerin mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

Şubede hafta sonları ATM’de çoğu zaman para bulunmadığı da belirtilirken, vatandaşlar yetkililerin duruma acilen müdahale etmesini talep ediyor.

İlçe halkı ise PTT binasının fiziki yapısının ve hizmet işleyişinin baştan sona gözden geçirilmesi gerektiğini dile getiriyor.