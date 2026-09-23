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Şırnak / İsmail Birge / Yeniçağ



Şırnak Silopi ilçe merkezinden geçen dereye akıtılan kanalizasyon suları ve dökülen çöpler, halkın sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor.

Silopi merkezden geçen dereye akıtılan kanalizasyon suları ve dökülen çöplerin halkın sağlığını tehdit ettiğini ve bu duruma bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini belirten Yeşiltepe Mahalle Muhtarı İsmail BİRGE 5 km şehrin ortasından geçen bu dereye karşı DSİ'nin duyarsızlığına adeta isyan ediyor.

"ARTIK SİLOPİ YAŞANAMAYACAK KENT HALİNE GELDİ"

Kentte her geçen gün sorunların giderek büyüdüğünü ve kentte önlem alması gereken yetkililerin sanki Silopi'de yaşamıyormuş gibi davranarak sorunları görmezden geldiğini belirten BİRGE , şehirdeki hizmetin gidişatından dolayı tedirgin olduğunu söyledi.

Son zamanlarda bölgede cereyan eden şiddet olayları nedeniyle de merkezlerin yoğun bir göç aldığını, iş yapamayan esnafın sıkıntı yaşadığını ve halkın huzursuz olduğunu belirten BİRGE, yaşanan sıkıntılar karşısında ilin var olan imkânlarının da kullanılmamasına tepki gösterdi.

Şehrin içinden akan derenin kirliliği ve etrafa saçtığı koku ile halkın sağlığını tehdit ettiğini belirten Yeşiltepe Mahalle Muhtarı İsmail BİRGE, SİLOPİ artık yaşanamayacak bir kent haline geldiğine dikkat çekti.

BİRGE, SİLOPİ kentinin ortasında geçen derenin bir utanç kaynağı haline geldiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Bunda 40 yıl önce bu dereden akan suyu tenekeyle alıp içiyorduk. Ama bugün ne halde olduğunu görüyorsunuz. Maalesef, gelinen noktada artık bu dere hastalık saçıyor. İnsanların sağlığını tehdit ediyor. Buna bir an önce önlem alınması lazım. Aksi takdirde vahim hastalıklara yol açacak. Bunun sorumlusu da kendi koltuklarına sımsıkı sarılan DSİ müdürleridir."

"DSİ SİLOPİ DE HİZMET YAPMIYOR"

Derenin bu halde bulunmasının memleketin bir ayıbı olduğunu, insanların kokudan dolayı dereye yakın olan camilerde bile rahat bir şekilde ibadetlerini dahi yapamadıklarını belirten BİRGE, Silopi'nin adeta kaderine terk edildiğini söyledi.

BİRGE, açıklamasına devamla : "Silopi'de birçok hane pis kokudan dolayı kapı ve pencerelerini açamıyor. Ben bir mahalle muhtarı olarak bunun şahidiyim. Bu durum her yönüyle memleketimizin büyük bir ayıbıdır. DSİ ve Belediye başta olmak üzere yetkili tüm kurumlar bu dereye duyarsız kalmasın. Biran önce dereye akıtılan kanalizasyonun önüne geçilsin. Derenin görünümünü bozan ve dereyi kirleten çöplerin atılması engellensin."

"SİLOPİ Yİ SEVİYORSANIZ HİZMET EDİN"

BİRGE, SİLOPİ NİN bir tek bu sorunun olmadığını, bunun yanı sıra insanların sürekli kullandığı ve zaman zaman birçok yaralanma vakalarının da yaşandığı yolların durumunun da içler acısı olduğuna dikkat çekti.

BİRGE, "Ben sadece muhtarı olduğum mahalleyi baz alarak konuşuyorum. Fakat gezip baktığınızda Silopi'nin her mahallesinde aynı sorunlar yaşanıyor. Mahallemde yaşayan vatandaşların sürekli kullandığı şu yolların durumu her şeyi ortaya koyuyor. Burada defalarca insanlar düşerek farklı yerlerini kırmışlar. Bunun onarılması için gerekli yerlere defalarca gerek yazılı gerek sözlü olarak bildirmeme rağmen hiç kimse konuyla ilgilenmedi. Yetkililer görevlerini yapmıyor. Kimse Silopi'nin gelişmesini istemiyor. Her kes kendi koltuğunun daha sağlamlaşması için hesaplar yapıyor. Buradan yetkililere tekrardan çağrıda bulunuyorum. Silopi'yi seviyorsanız hizmet edin." şeklinde konuştu.