Olay, 24 Mayıs gecesi saat 22.00 sıralarında Silopi ilçesine bağlı Nuh Mahallesi 56. Cadde üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 6 yaşındaki bir çocuğa, hızla gelen bir motosiklet çarptı. Talihsiz çocuk çarpmanın şiddetiyle yola savrularak yaralanırken, vicdansız sürücü durmayarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Yaşanan kazanın ardından Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için vakit kaybetmeden özel bir ekip kurdu. Kazanın gerçekleştiği bölgedeki tüm güvenlik kameralarını titizlikle mercek altına alan ekipler, detaylı incelemeler sonucunda kaçan kişinin ehliyetsiz bir motosiklet sürücüsü olduğunu belirledi.

Kimliği tespit edilen ehliyetsiz sürücü, polis ekiplerinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan şüpheli, adalete teslim edilmek üzere adli makamlara sevk edildi.

İlçede büyük infiale ve tepkiye yol açan kazanın ardından vatandaşlar, çocukların can güvenliğini tehlikeye atan sorumsuz sürücülere karşı cadde ve sokaklardaki denetimlerin daha da artırılmasını talep etti.