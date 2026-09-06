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Apple TV’nin geniş izleyici kitlesine ulaşan post-apokaliptik bilim-kurgu dizisi Silo, 3. sezonunu dikkat çekici bir finalle geride bıraktı. Sezon finalinin yayınlanmasıyla birlikte gözler yeni sezona çevrilirken, yapımcılar 4. sezona dair ilk fragmanı ve yayın takvimini vakit kaybetmeden duyurdu.

FİNAL SEZONU 9 TEMMUZ 2027'DE EKRANLARA GELECEK

Dizinin aynı zamanda finali olacak 4. sezonun çekimleri kısa süre önce tamamlandı. Yapılan açıklamaya göre Silo, final sezonuyla 9 Temmuz 2027 tarihinde Apple TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

DEVASE YER ALTI SIĞINAĞINDAKİ GİZEM SON BULUYOR

Hugh Howey’nin ödüllü roman serisinden uyarlanan Silo, insanların dış dünyadan izole bir şekilde devasa bir yer altı sığınağında yaşamını sürdürdüğü kıyamet sonrası bir gelecekte geçiyor. Juliette karakterine hayat veren Rebecca Ferguson’ın başrolünde yer aldığı yapımda, sığınak sakinlerinin geçmişe ve dış dünyaya dair gerçekleri sorgulamasıyla gizem derinleşiyor.

Oyuncu kadrosunda Rebecca Ferguson’ın yanı sıra Common, Jessica Henwick ve Ashley Zukerman yer alırken; yeni sezonda ekibe Laura Innes, Jessica Brown Findlay, Morven Christie ve Colin Hanks gibi isimler katılıyor.