Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesi içerisinde, 11 bin 500 metrekareyi aşan devasa bir alana inşa edilen yeni salon, kapasitesiyle dikkat çekiyor. Toplam 2 bin 295 kişi kapasiteli olan kompleks; 555 sanık, 1268 avukat ve 472 izleyiciyi aynı anda ağırlayabilecek şekilde tasarlandı.

İBB DAVASI ÖNCESİ STRATEJİK HAZIRLIK

Salonun inşasına, Türkiye siyasetinin en sıcak başlıklarından biri olan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 414 ismin yargılandığı İBB davası sürecinde başlanması, projenin stratejik önemini ortaya koyuyor. Kamuoyunda ve anketlerde "siyasi dava" olduğu yönünde yoğun tartışmaların sürdüğü bir dönemde tamamlanan bu dev yapı, davanın görüleceği ana merkez olacak.

SİLİVRİ’NİN TARİHİ HAFIZASI: ERGENEKON’DAN İBB DAVASI’NA

2008-2013 yılları arasında Ergenekon, Balyoz ve FETÖ davalarıyla Türkiye’nin hukuk tarihindeki "yoğun güvenlikli" duruşmaların simgesi haline gelen Silivri, bugünlerde yeni bir döneme giriyor. Yerleşke, bugünlerde sadece İBB davasına değil, Aziz İhsan Aktaş davası gibi kritik dosyalara da ev sahipliği yapıyor.

ADALET TALEPLERİNİN YENİ ADRESİ

Tabelası asılan ve teknik hazırlıkları biten dev salonun, yüksek katılımlı ve güvenlik riski taşıdığı değerlendirilen davaları tek bir merkezde toplama amacı taşıdığı belirtiliyor. Ancak özellikle İBB davasının geniş seçmen kitlesi ve CHP nezdindeki ağırlığı göz önüne alındığında, bu dev salonun önümüzdeki günlerde sadece yargılamalarla değil, geniş katılımlı "adalet nöbetleri" ve siyasi protestolarla da gündeme gelmesi bekleniyor.