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Geçtiğimiz günlerde masama bir kitap geldi. Ada’nın Kırık Terazisi.



Sevim Kahraman’ın emek ve belki de gözyaşı ile örülü bu satırlarına dokunmak benim için zordu ancak sizi bu öykülerle bir şekilde bir araya getirmek istedim.



Ergenekon ve Balyoz davalarının acılarını saymazsak belki de son yılların ileriki kuşaklara anlatılacak süreçlerinden biri şu zamanlarda Silivri’de yaşanıyor.



19 Mart 2025’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve belediye başkanlarından, gazetecilere, gazetecilerden İBB bürokratlarına kadar uzayan davanın görünmeyen, konuşulmayan yüzü ve yüzlerine çevirmiş Sevim Kahraman odağını…

KİM O YÜZLER? EŞLER, ANNELER, ÇOCUKLAR VE KARDEŞLER…

Sevim Kahraman; Dilek Kaya İmamoğlu, Seraf Özer, Tuba Torun Erdoğdu, Filiz Kahveci Gökce, Gözdem Ongun, Seher Akyüz, Efe Çakır ve Gözde Bahçetepe ile yaptığı söyleşiler ister taraf olun ister olmayın ‘umudu dürtüp, umutsuzluğu yatıştırmanın’ yollarını nasıl arayıp bulduklarını da gözler önüne seriyor…



Ben tarihe not düşmek adına aslında çok çok önemli olan bu kitaptan sizlere tüm bu süreç bittiğinde hayallerinde ilk ne yapmak istediklerini derlemeyi uygun gördüm…





DİLEK KAYA İMAMOĞLU: SAATE BAKMADAN AYNI SOFRADA OTURMAK



Ekrem İmamoğlu cephesinden yansıyan tahliye sonrası hayali, parçalanmış rutinleri yeniden onarma arzusu taşıyor. O ilk buluşma anının değeri şu geniş alıntıyla okuyucuya aktarılıyor:

"Aslında çok sade bir anı hayal ediyorum: Hep birlikte aynı sofrada oturmak. Çocuklarla birlikte, herhangi bir sınıra, herhangi bir saate bakmadan bir akşamı birlikte geçirmek. Bir yıldır her buluşmanın, her telefon konuşmasının bir sonu var. O duygunun ortadan kalktığı, yalnızca bir arada olmanın hissedildiği ilk anın çok kıymetli olacağını düşünüyorum. Sonrasında elbette hayat akacak, mücadele sürecek, yapılacak çok şey olacak. Ama ilk anda sadece ailece aynı masada, aynı huzurun içinde olmayı isterim."





TUBA TORUN: ÇİMLERE UZANIP GÖKYÜZÜNE BAKMAK...

Cezaevi koşullarında edebiyata sığınan ve şiir yazmaya başlayan Aykut Erdoğdu'nun tahliye sonrası için kurduğu hayal, özgürlüğün en temel simgelerinde vücut buluyor. Eşinin aktardığına göre, Aykut Bey o ilk anı şöyle hayal ediyor: "Çimlere uzanıp gökyüzüne bakacağım, arkadaşlarımızı da çağıracağım."

Dışarıda bekleyen eşinin umut dolu hayali ise yine kendi kültürlerinin sıcaklığında şekilleniyor:

"Ben ne hayal ediyorum? O çıkınca gerçekten şunu hayal ediyorum: Çok sevdiğimiz bir meyhane var. Oraya gidip onunla baş başa bir rakı sohbeti isterim. Bu bir kültürdür ya; bunu baş başa yapmak da bizim aile kültürümüzdür diyeyim. Çok özledim bunu."

FİLİZ KAHVECİ GÖKÇE: ZAMAN DURSUN, HERKES DONSUN VE ÖYLE SARILAYIM



Silivri cezaevi kapılarında yaşanan süreç, belirsizliklerin ortasında yeşeren büyük bir dayanışmaya dönüşüyor. İPA Başkanı Buğra Gökce'nin tutukluluk sürecinde eşi Filiz Kahveci Gökce'nin, "Tahliye olduktan sonra ilk yapmak istediğiniz şey nedir?" sorusuna verdiği yanıt, özlemin ve kavuşma umudunun en saf halini yansıtıyor. Filiz Hanım o anı şu cümlelerle tarif ediyor:

"Bu soru bana sorulduğunda ilk yanıtım 'Ona sarılmak' oluyor. Zaman dursun, herkes donsun, ben onun yanına gideyim, başımı koyayım omzuna ve öyle sarılayım istiyorum. Orada kalabileyim. Yanımda olduğunu, tekrar bir arada olduğumuzu hissetmeye çok ihtiyacım var. O zamanda kalmak istiyorum. Sonrasında da onun özlediği sahanda yumurtaları pişirdiğimiz, menemenler yapıp ekmek bandığımız, sakin, huzurlu, neşeli kahvaltılar yapmak ikinci hayalim. Üçüncü hayalim de baş başa bir doğaya gitmek. Bir balayı belki."

‘ONU HATIRLAYINCA YÜZÜM GÜLER İÇİM ISINIR’

Kitapta Hatay’ın seçilmiş Milletvekili Can Atalay’da var… Canım dostum. Bakın ne diyor Filiz Kahveci ondan bahsederken:



‘’Sizinle bir anımızı da paylaşayım. Buğra pazartesi günü Silivri'ye gitti. İlk günlerin şokuyla bir bakanlık izni aldı bir milletvekili arkadaşımız ve ben o panikle o hafta tam beşinci gününde bir izinle girdim. Avukat kabininde ilk görüşümüz oldu. Açık görüş gibi. Sarıldık, ağlaştık. Ne olduğunu anlamaya çalıştık. Birbirimize anlatmaya çalıştık. Neler yaşayabileceğimizi, nasıl bir süreç olduğunu. Tam yan kabinimizde de Can Atalay vardı. Kendisiyle merhabalaştık. Yüzüklerimizi gösteriyoruz Can Bey'e. Milletvekilleri gelip gidiyor. Buğra'yı da görmek istiyorlar. Sevgili Can Atalay sürekli cama vurup, 'Benim kabinime gelin. Bırakın onları. Rahatsız etmeyin' dercesine işaret ediyor. Bize böyle 1,5 saatlik bir süre tanıdı sağ olsun. Onu hatırlayınca yüzüm güler içim ısınır. Böyle bir tanışma oldu ve çok sağ olsun öyle bir incelik gösterdi. Bu güzel insanların haksız, hukuksuz yere hapsedildiğini düşündükçe nasıl isyan etmeyeyim?"



Tutuklu yargılanan Gazeteci Merdan Yanardağ’ın kıymetli eşi ve kitabı hayata geçiren yazar Sevim Kahraman peki…



O şöyle diyor; Merdan Yanardağ'ın ardından yürütülen adalet mücadelesinde zihinlerde yankılanan sohbetler, edebiyatın ve inancın gücüyle aydınlanıyor.

Kitaptaki satırlar, Cahit Irgat'ın dizelerine tutunarak o beklenen günlerin inancını şöyle resmediyor:

"Geceler boyu yaptığımız uzun sohbetleri şimdi zihnimde tek başıma yapıyorum... Saatler daha uzun, gün sanki hiç bitmeyecekmiş gibi ama biliyorum bugünler de geçecek. Cahit Irgat'ın dediği gibi 'Güzel günler gene gelecek.' Geleceğe ait düşlerimiz kapımızı çalacak. Umudumuz olduğu sürece biz olacağız."

Teşekkürler Sevim Kahraman… Umudu yaşattığın için. Ve teşekkürler Kırmızı Kedi Haluk Hepkon… Her zamanki gibi cesur satırları okuyucularla buluşturma cesaretini gösterdiğin ve sürdüğün için…



Evet , ‘ADA’NIN KIRIK TERAZİSİ’ Kırmızı Kedi Yayınları'ndan çıktı. Her bir anne, eş, kardeş ve peki geride kalanlar ne yaşıyor sorusunu soranlarla buluşmayı bekliyor…