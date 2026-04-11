Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen Silivrikapı Spor Köyü, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İstanbul Valisi Davut Gül’ün katıldığı görkemli bir törenle açıldı. Metruk bir alanın dönüştürülmesiyle inşa edilen dev tesis, İstanbul’un en büyük spor alanlarından biri haline geldi.

"ÇOCUKLARIMIZI KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN SPORLA KORUYALIM"

Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ailelere kritik çağrılarda bulundu. Bakan Bak, "Çocuklarımızı uyuşturucu, içki ve kumar gibi kötü alışkanlıklardan, ayrıca dijital dünyanın kıskacından uzak tutmak için spor tesislerimize getirelim" dedi.

Tesisin teknik detaylarına da değinen Bakan Bak 3 adet halı saha, 2 adet tenis kortu, 2 adet padel sahası,

Basketbol sahası, sosyal alanlar ve otopark yapıldığını duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül ise amatör sporların önemine dikkat çekerek, bu tür yatırımların çocukların okul dışındaki gelişimine en büyük desteği sunduğunu belirtti.

Törenin ardından protokol üyeleri ve davetliler tesisi gezdi. Açılışın en renkli anları ise Bakan Osman Aşkın Bak ve Başkan Mehmet Ergün Turan’ın sahaya inmesiyle yaşandı. Yeni açılan halı sahada çocuklarla bir araya gelen protokol üyeleri, genç sporcularla maç yaparak tesisin ilk müsabakasını gerçekleştirdi.