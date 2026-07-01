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Kaynak: İHA

İstanbul'un Silivri ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavga cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Kavgada bir kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay, dün gece Alibey Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan iki kişi arasındaki gerginlik kısa sürede bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

BİR KİŞİ KOLUNDAN YARALANDI

Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, bıçaklı saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan arbede sırasında bir kişi kolundan yaralandı.

Öte yandan kavga anı çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken kavganın sebebi henüz bilinmiyor.