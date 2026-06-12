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Kaynak: DHA

Yangın, bugün saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Halim Uluşahin Caddesi Aşıklar Tepesi Mevkii'nde çıktı. Otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek araziyi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.