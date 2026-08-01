Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Silivri Kaymakamlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda ilçede denize girmeyi geçici süreyle yasakladı. Alınan karar kapsamında, 31 Temmuz ile 1-2 Ağustos tarihlerinde ilçe genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girişlere izin verilmeyecek.

TÜM PLAJLARI KAPSIYOR

Yasak kararı, Silivri sınırları içerisindeki tüm sahil ve plajları kapsıyor. Yetkililer, olumsuz hava ve deniz şartlarının risk oluşturduğunu vurgulayarak vatandaşların kurallara uymasını istedi.

Silivri Belediyesi tarafından yapılan açıklamada da kararın can güvenliği amacıyla alındığı belirtilerek, yasağa titizlikle uyulması çağrısında bulunuldu.

SOSYAL TESİSLER AÇIK OLACAK

Öte yandan, yasak süresince Silivri Halk Plajı ve Selimpaşa Halk Plajı’nda bulunan belediyeye ait sosyal tesislerin hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

DENETİMLER ARTIRILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de plajlarda denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, vatandaşlara denize girmemeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

Yetkililer, hava ve deniz koşullarının normale dönmesinin ardından yasağın yeniden değerlendirileceğini ifade etti.