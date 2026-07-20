Kaynak: İHA

İstanbul'un Silivri ilçesinde faciadan dönülen bir trafik kazası yaşandı. Olay, saat 15.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Silivri Belediyesi'ne ait olan ve çalışma amacıyla sokakta park halinde bulunan bir kamyonetin henüz bilinmeyen bir nedenle freni boşaldı. Sürücüsüz bir şekilde yokuş aşağı veya hareket halindeki gibi aniden hızlanan kamyonet, yolun karşısına geçerek doğrudan minibüs durağına daldı. Çarpmanın şiddetiyle durakta bekleyen talihsiz bir kadın aracın altında kalarak yaralandı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, dehşet veren kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, park halindeki kamyonetin aniden hareket ederek yolu kat ettiği, minibüs durağına çarptığı ve çevredeki vatandaşların büyük bir panik içerisinde yaralı kadının yardımına koştuğu anlar net bir şekilde yer aldı.