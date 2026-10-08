İstanbul'un Silivri ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Araçların takla atarak savrulduğu kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
ARAÇLAR TAKLA ATARAK SAVRULDU
Kaza, saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, aynı yönde ilerleyen otomobil ve hafif ticari araca arkadan çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle öndeki araçlardan biri yoldan çıkarak takla atarken, cip de savrulup taklalar atarak sürüklendi.
3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.