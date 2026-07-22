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Kaynak: AA

Silivri'de arkadaşıyla birlikte serinlemek için gölete giren yabancı uyruklu Nikita Taşdemir'in cansız bedeni bulundu. Nikita Taşdemir'in gölete birlikte geldiği arkadaşı B.K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince karakola götürüldü.

Silivri'de gölet kenarına arkadaşıyla gelen bir kişinin gölette cansız bedenine ulaşıldı.

Selimpaşa Mahallesi 600. Cadde'deki gölet kenarına arkadaşı B.K'yle giden yabancı uyruklu Nikita Taşdemir, bir süre sonra göletin yüzeyinde hareketsiz halde görüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Göletten çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen Nikita Taşdemir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Nikita Taşdemir'in gölete birlikte geldiği arkadaşı B.K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince karakola götürüldü.