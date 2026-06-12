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Silivri Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve 17 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu bildirildi.

BAŞKAN BALCIOĞLU VE 17 KİŞİ GÖZALTINDA

Silivri Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” iddiası kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde belediye bürokratları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu toplamda 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da gözaltına alındığı bildirildi.