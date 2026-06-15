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Kaynak: DHA

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetilen soruşturma, belediyedeki idari süreçlerin büyük bölümünü mercek altına aldı. İncelemeler sonucunda; personel alımlarından ruhsat işlemlerine, kaçak yapılaşmadan belediye taşınmazlarının satışına kadar pek çok alanda menfaat sağlandığına dair bulgular tespit edildi.

Park alanı niteliğindeki belediye arazisinin değerinin altında satıldığı iddiası soruşturmada yer aldı. Bilirkişi raporlarında, bu işlem neticesinde kamunun toplamda 21 milyon 522 bin TL zarara uğratıldığı belirlendi.

ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINDA

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet", "irtikâp", "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" gibi çok sayıda ağır suçlama yöneltilen operasyon kapsamında düğmeye basıldı. 12 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda; Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yanı sıra Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz, CHP Meclis Üyesi Aykut Batur ve Özel Kalem Müdürü Aşkın K.'nın da bulunduğu 16 kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Soruşturma süreci titizlikle devam ediyor.