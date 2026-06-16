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Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 18 kişiden, aralarında CHP'li Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silivri Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonda “suç örgütü kurma”, “rüşvet alma”, “kara para aklama” suçlamasıyla tutuklamaya sevk edilen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu tutuklandı.

Balcıoğlu ile birlikte Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adam Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz, Yavuz Dirik ve Nihat Nail Sarayönü de tutuklandı.

Gözaltına alınan isimlerden 10’u tutuklanırken, 8’i adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

2024 Seçimlerinden sonra İstanbul’da tutuklanan CHP’li Belediye Başkanları:

-İBB: Ekrem İmamoğlu

-Avcılar: Utku Caner Çaykara

-Bayrampaşa: Hasan Mutlu

-Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

-Beykoz: Alaattin Köseler

-Beşiktaş: Rıza Akpolat

-Büyükçekmece: Hasan Akgün

-Beyoğlu: İnan Güney

-Esenyurt: Ahmet Özer (serbest)

-Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe

-Şişli: Resul Emrah Şahan

-Silivri: Bora Balcıoğlu

-Şile: Özgür Kabadayı