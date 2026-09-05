Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Silivri açıklarında nefesler tutuldu: Acı ve umut bir arada: Vali Gül çalışmaları inceledi

Silivri açıklarında nefesler tutuldu: Acı ve umut bir arada: Vali Gül çalışmaları inceledi

Silivri açıklarında batan geminin enkazına ulaşılırken, kayıp 10 personeli arama çalışmaları 4. gününde sürdürülüyor. Vali Davut Gül, çaresizce bekleyen acılı ailelerle birlikte TCG Akın gemisindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: DHA
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Silivri açıklarında nefesler tutuldu: Acı ve umut bir arada: Vali Gül çalışmaları inceledi - Resim: 1

Silivri açıklarında meydana gelen kazada batan gemiyi arama çalışmalarını 4'üncü gününde İstanbul Valisi Davut Gül, kayıp mürettebatın yakınlarıyla birlikte yerinde inceledi. Vali Gül, arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgede bulunan TCG Akın gemisine giderek son durum hakkında bilgi aldı.

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Silivri açıklarında nefesler tutuldu: Acı ve umut bir arada: Vali Gül çalışmaları inceledi - Resim: 2

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 personelle irtibat kesildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizde arama kurtarma çalışması başlattı. Tuğberk İmamoğlu gemisi ve içerisindeki 10 personel için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 4’üncü gününde devam ediyor.

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Silivri açıklarında nefesler tutuldu: Acı ve umut bir arada: Vali Gül çalışmaları inceledi - Resim: 3

İstanbul Valisi Davut Gül'de arama noktasında sürdürülen çalışmaları, kayıp olan 10 mürettebatın aileleriyle birlikte yerinde inceledi. Sabah saatlerinde ailelerle birlikte sahil güvenlik botlarıyla gemi enkazının bulunduğu yere giden Gül, arama kurtarma çalışmalarını sürdüren TCG Akın Arama ve Yedekleme gemisine geçti.

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Silivri açıklarında nefesler tutuldu: Acı ve umut bir arada: Vali Gül çalışmaları inceledi - Resim: 4

Gül, burada son bilgileri alıp yapılan çalışmaları inceledikten sonra ailelerle birlikte yine sahil güvenlik notlarıyla geri döndü. Gül daha sonra Silivri’den ayrıldı.

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Silivri açıklarında nefesler tutuldu: Acı ve umut bir arada: Vali Gül çalışmaları inceledi - Resim: 5

Vali Gül, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın şu an içinde bulunduğumuz TCG Akın gemisi, batan geminin enkazını tespit etti. Sadece ailelerimizin değil, milletimizin de çok büyük bir acısı var.

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Silivri açıklarında nefesler tutuldu: Acı ve umut bir arada: Vali Gül çalışmaları inceledi - Resim: 6

Ailelerin bundan sonraki beklentisi; mürettebat içeride mi, nasıl çıkartılacak? Bu konuda ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler. Milletimize geçmiş olsun diliyorum" dedi.

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Silivri açıklarında nefesler tutuldu: Acı ve umut bir arada: Vali Gül çalışmaları inceledi - Resim: 7
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Silivri açıklarında nefesler tutuldu: Acı ve umut bir arada: Vali Gül çalışmaları inceledi - Resim: 8
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Silivri açıklarında nefesler tutuldu: Acı ve umut bir arada: Vali Gül çalışmaları inceledi - Resim: 9
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