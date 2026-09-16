Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen gemi kazasının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisindeki 9 kişilik kayıp mürettebatı bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri çalışmalarını 15. günde sürdürüyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI HAVADAN VE DENİZDEN SÜRÜYOR

Ekipler, kaza bölgesinde havadan ve denizden arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Çalışmaların, ilgili kurumların unsurlarının koordinasyonuyla sürdürüldüğü bildirildi.

Öte yandan kayıp mürettebatın yakınlarının bekleyişi de devam ediyor. Yakınları, Silivri Sahili'nde kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları takip ediyor.

GEMİNİN ENKAZI SONAR SİSTEMİYLE TESPİT EDİLMİŞTİ

Yaklaşık 18 mil açıkta meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden "Alsu" isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden "Tuğberk İmamoğlu" adlı gemi çarpışmıştı.

Çarpışmanın ardından içinde 10 kişilik mürettebat bulunan "Tuğberk İmamoğlu" gemisi batmıştı.

Kazanın 4. gününde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait kurtarma gemisi TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) desteğiyle geminin enkazının yeri belirlenmişti. Bunun ardından bölgede dalış ve tarama faaliyetleri yoğunlaştırılmıştı.

BİRİNCİ KAPTAN YAŞAR KAYHAN'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI

Arama-kurtarma çalışmaları sırasında önceki gün, çatışma bölgesinin yaklaşık 5 kilometre uzağında bir erkek cesedi bulunmuştu.

Adli Tıp Kurumuna sevk edilen cansız bedenin, batan geminin birinci kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edilmişti.

Ekiplerin, gemide bulunan diğer 9 kayıp mürettebatı bulmak için bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.