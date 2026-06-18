Kaynak: AA

ABD merkezli teknoloji ve politika dergisi Wired tarafından incelenen belgelere göre, yalnızca özel davetle üye kabul eden Dialog isimli bu yapı; finans dünyasını, küresel siyaseti ve Silikon Vadisi'nin elitlerini neredeyse yirmi yıldır gizli oturumlarda bir araya getiriyor.

Siber aktivistlerin ele geçirdiği veri tabanında, topluluğun 12-16 Ağustos tarihleri arasında İrlanda’nın başkenti Dublin yakınlarında gerçekleştirmeyi planladığı yıllık zirvenin detayları ve katılımcı listeleri yer alıyor.

LİSTEDE KİMLER YOK Kİ? MUSK, KALLAS, CRUZ VE BAKANLAR...

Sızdırılan ve 222 üyenin kişisel bilgileri ile üyelik durumlarını içeren listede, küresel güvenliği ve ekonomiyi yöneten çok kritik isimlerin yer alması dikkat çekti. İddia edilen katılımcılardan bazıları şunlar:

Elon Musk (İş İnsanı, Tesla & SpaceX CEO'su)

Scott Bessent (ABD Hazine Bakanı)

Kaja Kallas (Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi)

General Alexus Grynkewich (NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı - SACEUR)

Ted Cruz & Cory Booker (ABD'li Cumhuriyetçi ve Demokrat Senatörler)

Reid Hoffman (LinkedIn Kurucusu)

Dan Driscoll (ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri)

OTURUM BAŞLIKLARI ÜRKÜTÜCÜ: "ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI" VE "TARİKAT KURMAK"

Sızan program detayları, topluluğun entelektüel ve operasyonel odak noktalarını da gözler önüne serdi. Eski bir Beyaz Saray ulusal güvenlik yetkilisinin moderatörlüğünde gerçekleştirilecek seansların yanı sıra, zirvede tartışılacak konu başlıklarından bazıları şunlar:

"Üçüncü Dünya Savaşı"

"Tarikat Kurmak"

"Savaş Alanı Teknolojileri"

"Nükleere Dönüş"

"Para Mutluluğu Satın Alır mı?"

"Siyasi Parti Kurmak"

TOPLULUĞA ÖZEL "ÇÖPÇATANLIK" UYGULAMASI

Ortaya çıkan bir diğer ilginç iddia ise Dialog'un sadece küresel siyaset ve teknoloji odaklı bir düşünce kuruluşu olmadığı yönünde. Belgelerde, topluluğun bekar üyelerini bir araya getirmek, elit tabaka içindeki genetik ve entelektüel devamlılığı sağlamak amacıyla üyeler arasında romantik ilişkiler kurulmasını teşvik eden özel bir çevrim içi uygulamaya sahip olduğu da belirtiliyor.

Silikon Vadisi'nin en gizemli figürlerinden biri olan Peter Thiel ve Palantir kanadından sızıntılara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.