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Kaynak: Haber Merkezi

Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Haziran'da başlatılan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Demren ile Turgut hakkında yeniden yakalama kararı verildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Karardan sonra harekete geçen jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Demren ve Turgut, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Silifke Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda toplam 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 8 kişi, 22 Haziran'da tutuklanmıştı. Bir şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Şeyma Savar Demren ile Vehbi Turgut'un da bulunduğu 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Soruşturmanın Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.