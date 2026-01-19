Şili’nin Penco belediyesinde etkili olan orman yangını, yerleşim alanlarında büyük yıkıma neden oldu. Yetkililer orman yangınları nedeniyle en az 19 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ülkenin güney-orta kesiminde yer alan Nuble ve Biobio bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Yaklaşık 10 bin hektarlık alanın yandığı belirtilen yangınlara müdahale çalışmaları bölgede sürüyor.