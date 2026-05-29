Şili’nin başkenti Santiago’da bir araya gelen 5 Latin Amerika ülkesinin temsilcileri, organize suçlarla mücadelede bölgesel işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan "Santiago Bölgesel Taahhüdü"nü imzaladı.

Anlaşma, Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast, Ekvador Dışişleri Bakanı Gabriela Sommerfeld, Arjantin Dışişleri Bakanı Pablo Quirno, Şili Dışişleri Bakanı Francisco Perez Mackenna, Bolivya Dışişleri Bakanı Fernando Hugo Aramayo ve Peru Dışişleri Bakanı Carlos Pareja’nın katıldığı bölgesel toplantı kapsamında gerçekleştirildi.

EYLEM PLANI ANLAŞMASI

Beş ülke, organize suçlarla mücadele edilmesi ve bölgesel güvenlik alanındaki işbirliğinin artırılması amacıyla ortak bir eylem planı hazırlanması konusunda anlaşmaya vardı.

"Amerikaların Kalkanı" girişimi kapsamında düzenlenen toplantı, bölgesel taahhüdün imzalanmasının ardından sona erdi.