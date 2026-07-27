Kaynak: DHA

Şile'de ailesiyle pikniğe giden 14 yaşındaki Halil İbrahim Elkovan öne sürülene göre denize girmenin yasak olduğu yerde denize girdi. Can kurtaranlar tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Elkovan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaklaşık 2 saat sonra hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından teslim alınan Elkovan'ın cenazesi 28 Temmuz Salı günü öğle namazının ardından memleketi Sinop’ta toprağa verilecek. Aynı noktada denize giren aynı aileden 3 çocuk ise cankurtaran tarafından kurtarıldı. Diğer yandan Halil İvbrahim Elkovan'ın boğulmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu görüntülerinde arkadaşıyla denizde eğlenen Elkovan'ın neşeli anları dikkat çekiyor.

'İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI'

Olay, 26 Temmuz Pazar günü saat 17.00 sıralarında Şile Sahili'nde meydana geldi. Öne sürülene göre ailesiyle piknik yapmak için Şile'ye giden Halil İbrahim Elkovan, kimseye haber vermeden denize girmenin yasak olduğu alanda beraberindeki 3 çocukla denize girdi. Denizde birlikte bir süre kulaç atan Elkovan dalgaların arasında gözden kayboldu. Elkovan ve diğer çocukları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine cankurtaran bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Halil İbrahim Elkovan ve arkadaşlarına ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

2 SAAT SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan Elkovan, tüm müdahalelere rağmen yaklaşık 2 saat sonra hayatını kaybetti. Elkovan'ın cenazesi Adli Tıo Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bölgede boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuğun ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Halil İbrahim Elkovan’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazenin yarın memleketi Sinop'ta öğle namazını müteakip kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

'BELEDİYENİN HATASI'

Amca Seyhat Elkovan, "Piknik amaçlı gittiğimiz Şile piknik alanında sahile yakın olmasından dolayı çocuklar kendi kontrolümüz altındaydı aslında. Dalga çok olduğu için maalesef gözden kaçırdık. Öncelikle üzgünüz. Bu yaz döneminde deniz sezon açıldığından dolayı herkes gitmek istiyor, çocuklarını serinlendirmek istiyor. Denizlerin girişi yasaktı fakat önlemler çok azdı. Belediye plajı hariç Şile'de açılan kuytu köşede orada gecekondusu var, orayı sahiplenmiş, diğeri gelmiş bir duba koymuş, paralı geçişler, adam başı para almalar, Şile Belediyesi'nin büyük hatası. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Kesinlikle karşıyız. Para veriyoruz, verdiğimiz gibi de ip yok, can güvenliği, cankurtaranlar çok az. Belki de kule olsaydı orada belediye plajında olduğu gibi çocukları dürbünle takip edebilirlerdi. Tamam yasak, girmiş olabilir, çocuk, hiçbirimiz engel olamıyoruz ama girdiklerinde kuleden dolayı, dürbünle görebilirlerdi müdahale edilebilirdi. Takdiri ilahi diyoruz" diye konuştu.

'CAN GÜVENLİĞİ YOKTU'

Elkovan, "Denize girmek yasaktır diye söylendi ama herhangi bir can güvenliği, ip, şerit, kule yoktu. Girenler de vardı. Bizim çocuklar da heveslendi; ama sürekli ellerinde megafonla uyarı yapılsaydı çocuklarımız inanın ki girmezdi. Çocuklar denize girdiğinde bizden habersiz gittiler. Biz çocukların olmadığını fark edince arkalarından gittiğimizde maalesef deniz birini almıştı. Diğer 3 çocuğu biz kurtardık. Pikniğe ailece gittik. Şu an diğer çocukların durumu iyi, herhangi bir şey yok" diye konuştu.

Ailenin akrabası Ferhat Elkovan ise, "Üzüntümüz çok büyük. Çocuğumuzu, evladımızı kaybettik. Ailesiyle mutlu bir şekilde pikniğe gittiler. Orada zalim deniz elimizden aldı. Acımız büyük. Allah ailesine sabır versin, bize sabır versin. Denize gitmeyi çok istiyordu. Allah demek onu bizden daha çok seviyormuş, bizden aldı" ifadelerini kullandı.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan Halil İbrahim Elkovan ile beraberindeki çocuklardan birinin denizdeki görüntüsü ortaya çıktı. Cep telefonu görüntüsünde çocukların denizde birbirleriyle şakalaştıkları anlar görülüyor. Sanal medyadaki görüntünün 'Çocuklar keyifli' notuyla paylaşıldığı da dikkat çekiyor.