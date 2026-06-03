Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Şile bezi defilesi nefes kesti: Çizgilerle podyumda ışıldadı

Şile bezi defilesi nefes kesti: Çizgilerle podyumda ışıldadı

Şile Borsa İstanbul Halk Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim gören kursiyerler, ilçenin dünyaca ünlü simgesi Şile Bezini geleneksel dokuma sanatından koparmadan, modern ve yenilikçi çizgilerle yeniden yorumladı.

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Şile bezi defilesi nefes kesti: Çizgilerle podyumda ışıldadı - Resim: 1

Şile Bezi, Borsa İstanbul Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yılsonu defilesiyle tanıtıldı. Kursiyerlerin hazırladığı tasarımlar, profesyonel mankenler tarafından sergilendi.

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Şile bezi defilesi nefes kesti: Çizgilerle podyumda ışıldadı - Resim: 2

Şile Borsa İstanbul Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, ilçenin simgelerinden Şile Bezini geleneksel dokuma sanatıyla modern tasarımları bir araya getirerek hazırladıkları kıyafetlerle podyuma taşıdı.

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Şile bezi defilesi nefes kesti: Çizgilerle podyumda ışıldadı - Resim: 3

Usta öğreticilerin rehberliğinde hazırlanan Şile Bezi kıyafetler, Atatürk Meydanı'nda düzenlenen defilede profesyonel mankenler tarafından sergilendi. El emeği ürünlerin yer aldığı defilede, Şile Bezinin doğal dokusu ve estetik görünümü ön plana çıktı.

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Şile bezi defilesi nefes kesti: Çizgilerle podyumda ışıldadı - Resim: 4

Koreografisini modacılar Ercan Arslan ve Filiz Aydın'ın hazırladığı defilenin müzikleri ise moda dünyasında defile müzikleriyle tanınan Ayhan Topaloğlu tarafından oluşturuldu.

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Şile bezi defilesi nefes kesti: Çizgilerle podyumda ışıldadı - Resim: 5

Yoğun katılımın olduğu etkinliğe Şile Kaymakamı Mustafa Çit'in yanı sıra kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, Şile Bezinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmaları ilgiyle takip etti.

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Şile bezi defilesi nefes kesti: Çizgilerle podyumda ışıldadı - Resim: 6

Etkinlikte konuşan tasarımcılar, Şile Bezinin yalnızca bir kumaş değil, aynı zamanda ilçenin kültürel kimliğini yansıtan önemli bir değer olduğunu vurguladı. Defile, izleyicilerden büyük beğeni topladı

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Şile bezi defilesi nefes kesti: Çizgilerle podyumda ışıldadı - Resim: 7
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Şile bezi defilesi nefes kesti: Çizgilerle podyumda ışıldadı - Resim: 8
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Şile bezi defilesi nefes kesti: Çizgilerle podyumda ışıldadı - Resim: 9
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Şile bezi defilesi nefes kesti: Çizgilerle podyumda ışıldadı - Resim: 10
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Şile bezi defilesi nefes kesti: Çizgilerle podyumda ışıldadı - Resim: 11
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Kaynak: DHA
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