Şile bezi defilesi nefes kesti: Çizgilerle podyumda ışıldadı

Yoğun katılımın olduğu etkinliğe Şile Kaymakamı Mustafa Çit'in yanı sıra kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, Şile Bezinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmaları ilgiyle takip etti.