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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Şile Belediyesi soruşturmasında, 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla hazırlanan iddianame ve rapordaki detaylar kamuoyuna yansıdı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Mali Bilirkişi incelemelerine dayanan dosya; naylon faturalar, usulsüz ihale yöntemleri, lüks rüşvet iddiaları ve milyonlarca liralık hesap hareketlerini gözler önüne seriyor.

KURGUSAL İHALE VE PARAVAN ŞİRKET İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, belediye bütçesinden düzenlenen festival organizasyonu için yürütülen hizmet alım sürecinin kurgusal olarak tasarlandığı öne sürüldü. İhaleyi resmi olarak kazanan Sur Müzik firmasının "paravan" olarak kullanıldığı, etkinliği ise fiilen "iş bitirme belgesi" bulunmayan ve Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in yönetimindeki Koşan Adam şirketinin üstlendiği belirtildi.

Belediye bütçesinden ödenen 29 milyon 235 bin TL'lik tutarın yaklaşık 20,8 milyon TL'lik kısmının fiili hizmet maliyetiyle örtüşmediği, bazı yetki belgeleri ve kabul tutanaklarının gerçeğe aykırı düzenlendiği iddia edildi.

HİZMET VERMEDEN KESTİKLERİ NAYLON FATURALARI İTİRAF ETTİLER

Soruşturmada ifadesine başvurulan Berk Ulu ve Mert Ulu, Protest Brand ve Ulubey A.Ş. üzerinden gerçekte herhangi bir ses, sahne veya ışık hizmeti sunmadan 31,3 milyon TL değerinde sahte fatura kestiklerini beyan etti. Şüpheliler, %6 komisyon karşılığında düzenlenen bu faturalar vasıtasıyla aktarılan paraların tekrar örgüt bağlantılı kişilerin hesaplarına döndüğünü kaydetti.

BASKI İDDİASI VE "ZONA" HASTALIĞINA YAKALANAN MÜDÜR

Eski Kültür Müdürü Nesibe Esin Pamir, ihale bedelinin yüksekliği sebebiyle tereddüt yaşadığını ancak yetkililerin "uluslararası festival olduğu için tasarruf tedbirlerine takılmaz" diyerek kendisine imza baskısı kurduğunu belirtti. Görev süresince yetkilerinin elinden alındığını ve süreçte yaşadığı psikolojik baskı nedeniyle ağır sağlık sorunları (zona) yaşayarak istifaya zorlandığını dile getirdi.

1,5 MİLYON DOLAR YATIRILIP BİR GÜN SONRA ÇEKİLDİ

MASAK raporunda yer alan bir diğer kritik başlık ise Haluk Levent'in 26 yıllık asistanı Yeliz Kaya’nın banka hesaplarındaki hareketlilik oldu. Kaya'nın hesabına 10 Eylül 2024 tarihinde fiziki olarak 1,5 milyon dolar nakit yatırıldığı ve bu paranın yalnızca bir gün sonra sistem dışına çıkarılarak transfer edildiği belgelendi. Rapor, ticari bir gerekçeyle açıklanamayan bu durumu "Suç Gelirlerinin Aklanması" sürecinin "Yerleştirme" aşaması olarak nitelendirdi.

Yeliz Kaya ise ifadesinde, Haluk Levent'in kişisel ve yardım işlerine ait finansal süreçleri yürütmek için kendi hesabını kullandırdığını, sanatçının şahsi hesaplarında icra takipleri bulunduğunu savundu.

96,3 MİLYON TL'LİK AİLE İÇİ TRANSFER HACMİ

Mali incelemelerde Berkant Acil ile Haluk Levent arasında 96,3 milyon TL'lik bir para transfer hacmi tespit edildi. Bilirkişi heyeti, bu büyüklükteki bir hacmin ticari veya borç ilişkisini aşan bir sirkülasyon yaratma amacı taşıyabileceğini vurgulasa da, Şile Bezi Festivali'nden Haluk Levent'in şahsi hesabına doğrudan bir para aktarımı yapıldığına dair somut bir kanıta rastlanmadığını altını çizerek rapora ekledi.

LÜKS TELEFONLAR VE POŞETLE RÜŞVET SEVKİYATI

Soruşturma kapsamındaki itiraflar, kirli para trafiğinin yanı sıra lüks hediyeler ve elden nakit teslimatlarını da ortaya çıkardı:

Lüks Rüşvetler: Berkant Acil, Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın talebi doğrultusunda Apple Store'dan 4 adet iPhone 15 Pro Max ve AirPods alarak belediye yetkililerine teslim ettiğini doğruladı. Telefonların belediye içi kadrolara ve yönetim kademesine dağıtıldığı kaydedildi.

Siyah Poşette Nakit: Koşan Adam çalışanı Arif Sevik, hak ediş ödemelerinin yapılması karşılığında Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'a Şile çıkışında yol kenarında araç içinden elden ve siyah poşetler içerisinde toplam 4 milyon TL rüşvet verdiğini itiraf etti.

Soruşturma kapsamında belediye başkanı ve ilgili yöneticilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "ihale fesat karıştırma", "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarıyla yasal süreç devam etmektedir.