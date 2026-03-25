İddiaya göre, Fuat Paşa Mahallesi 40. Sokak'ta oto boya yapılan iş yerine arkadaşlarıyla gelen M.E. ile Mert A. (23) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

M.E'nin arkadaşlarından biri, tartışmanın ardından olay yerinden ayrılırken, sokakta bulunan Mert A'ya tüfekle ateş etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yüzüne ve bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan Mert A, Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından otomobille kaçan 4 şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.