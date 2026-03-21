Aydın'da meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Erhan ve Ayhan Özlüer kardeşler düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Girne Mahallesi'nde bulunan bir fırın-kafede, 20 Mart Cuma günü saat 16.45 sularında silahlı bir saldırı gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Aydınspor Kulübü’nün eski başkanı Erhan Özlüer ile kardeşi Ayhan Özlüer, henüz yeni devralıp işletmeye açtıkları fırında hedef alındı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayda iki kardeş U.K.'nın silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özlüer kardeşlerin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayda fırında bulunan 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.