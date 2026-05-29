Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklanırken, yaralanan şahıslardan biriyle ilgili dikkat çeken bir bilgiye ulaşıldı.

Olay, Karaçalılık Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışmanın ardından G.D. (34), 54 H 4091 plakalı minibüste bulunan S.D. (32) ile O.D.'ye (30) tabancayla ateş açtı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Silah sesleri üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturmada silahı kullandığı belirlenen G.D. ile olayda yaralanan iki kişi ve kavganın diğer tarafında yer aldığı değerlendirilen toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, minibüse ateş açarak iki kişinin yaralanmasına neden olduğu belirlenen G.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan yeni detay ise dikkat çekti. Silahlı saldırıda yaralanan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan O.D.'nin, olay sırasında bayram izniyle cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.