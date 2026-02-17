Elazığ'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çarşı Mahallesi Celal Öztekin Sokak'ta K.Ö. ve M.A.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Tabancayla açılan ateş sonucu M.A.A. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.A.A. ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan K.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor. Silahlı kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.