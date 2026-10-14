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Kaynak: AA / DHA / İHA

İzmir Rüştü Ünsalan Polis Meslek Yüksekokulu’nda öğrenci olduğu 12 Ekim 2010 tarihinde, silahlı eğitim dersi sırasında arkadaşının silahının kazara patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Fatih Çiftçi unutulmadı.

GAZİANTEP'TE DUYGU DOLU ANMA

Şehit polis memuru Fatih Çiftçi için ölüm yıl dönümünde Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Akınyolu Mahallesi’ndeki kabri başında anma programı düzenlendi.

Anma merasimine; İslahiye İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, görevli polis meslektaşları, Şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

KABRİ BAŞINDA DUALAR EDİLDİ

Duygusal anların yaşandığı programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından şehit polis Fatih Çiftçi ve tüm aziz şehitler için dualar edildi. Emniyet teşkilatı ve yakınları, şehidin kabrine karanfiller bırakarak anısını taze tuttu.