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Kaynak: İHA

Düzce'de inşaat işçilerinin kaldığı dairede yaşanan silah kazası can aldı. Ruhsatsız silahla oynadığı öne sürülen bir işçinin ateşlediği tabancadan çıkan kurşun, aynı evde kalan 20 yaşındaki Yunus Salih Keserci'nin ölümüne neden oldu.

Olay, öğle saatlerinde Düzce merkeze bağlı Karaca Mahallesi Volkan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bitlis'ten Düzce'ye çalışmak için gelen inşaat işçilerinin kaldığı evde bulunan M.C.U., iddiaya göre ruhsatsız silahla oynadığı sırada tabanca bir anda ateş aldı.

KURŞUN ARKADAŞINA İSABET ETTİ

Silahdan çıkan mermi, aynı evde kalan 20 yaşındaki inşaat işçisi Yunus Salih Keserci'ye isabet etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Keserci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından M.C.U., polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden Yunus Salih Keserci'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.