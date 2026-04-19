Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullara düzenlenen saldırılar, bireysel silahlanma ve denetim mekanizmalarındaki boşlukları bir kez daha Türkiye'nin gündemine taşıdı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Hukukçu Hadi Dündar, mevcut sistemde tek bir ruhsat üzerinden beş farklı silahın edinilebilmesinin güvenlik açısından ciddi bir soru işareti teşkil ettiğine dikkat çekerek sistemin revize edilmesi gerektiğini savundu.

'HUKUKÇU, DENETİMLERİN YALNIZCA KAĞIT ÜZERİNDE KALMAMALI'

Türkiye Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre; hukuki boyutta 6136 sayılı Kanun'un ruhsatsız silah bulunduranlara 4 yıla, satanlara ise 12 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü hatırlatan Dündar, buna rağmen cezaların yeterince caydırıcı olmadığını ifade etti. Özellikle kuru sıkı silahlarla ilgili verilen düşük süreli hapis cezalarının yetersizliğine değinen hukukçu, denetimlerin yalnızca kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda, silah sahiplerine evde kasa bulundurma zorunluluğu getirilmesini ve halihazırda 5 yıl olan kontrol süresinin, 50 yaşına kadar iki yılda bir, 50 yaşından sonra ise her 18 ayda bir yapılacak psikolojik testlerle sıkılaştırılmasını önerdi.

25 BİNDEN FAZLA RUHSATSIZ SİLAH VAR

Silahın yalnızca edinilme aşamasının değil, kullanım ve satış sonrası sorumluluğunun da hukuksal olarak ağırlaştırılması gerektiğini belirten Dündar, ruhsatlı silahını başkasına kullandıranların veya ruhsatsız silah satanların, o silahla işlenen suçlardan doğrudan sorumlu tutulması gerektiği çağrısında bulundu. Ayrıca, sosyal medya üzerinden kontrolsüzce yapılan silah ticaretine karşı siber suçlarla mücadele birimlerinin teknik imkanlarının artırılmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye'de silah taşıma ruhsatı alma yetkisi; devletin üst düzey yetkilileri, yargı mensupları ve kolluk kuvvetlerinin yanı sıra kuyumcular, büyük ölçekli işverenler ve arıcılık gibi belirli meslek gruplarıyla sınırlandırılmış olsa da, Ocak ayından bu yana ele geçirilen 25 binden fazla ruhsatsız silah, yasa dışı erişimin boyutlarını gözler önüne seriyor.