Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından ruhsatlı silahlarla ilgili denetimlerin sıkılaştırılması gündeme geldi. Yeni düzenleme kapsamında silah sahiplerine evde güvenli kasa zorunluluğu getirilmesi, denetimlerin yılda bire indirilmesi ve psikolojik testlerin artırılması planlanıyor.

Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısının ruhsatlı silahlarla gerçekleştirilmesi, bireysel silahlanma ve ruhsat denetimlerine ilişkin yeni düzenleme hazırlıklarını gündeme getirdi.

Edinilen bilgiye göre, ruhsatlı silah bulunduranların evlerinde güvenlikli özel kasa bulundurması zorunlu hale getirilecek. Silahların çocukların ve üçüncü kişilerin erişimine kapalı şekilde muhafaza edilmesi için ailelere yönelik denetimlerin de artırılması hedefleniyor.

KONTROL SÜRECİ YILDA BİRE İNEBİLİR

Mevcut uygulamada 5 yılda bir yapılan denetim ve kontrol süreçlerinin yılda bire indirilmesi planlanıyor. Ruhsat alacak kişilerin belirli aralıklarla psikolojik testlerden geçirilmesi de üzerinde çalışılan başlıklar arasında yer alıyor. Mevcut sistemde ruhsat almanın silah sahipliği için yeterli görüldüğü, denetim, eğitim ve psikolojik değerlendirme süreçlerinin ise sınırlı kaldığı belirtiliyor.

GÜVENLİ SAKLAMA VURGUSU

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, Hukukçu Caner Yenidünya, evlerde bulundurulan ruhsatlı silahların çocukların ve üçüncü kişilerin eline geçmemesinin ruhsat sahibinin temel yükümlülüğü olduğunu söyledi.

Yenidünya, 6136 sayılı Kanun'da silahın muhafazasındaki ihmal veya kusur sonucu başkaları tarafından suç işlenmesi ya da intihar girişimi yaşanması halinde ruhsatın geri alınmasının düzenlendiğini belirterek, "Silah ruhsatlarında güvenli saklama şartı hayati önem taşır" dedi.

Yenidünya, Avrupa ülkelerinde silah ruhsatı verilmeden önce güvenli saklama alanlarının denetlendiğini, ABD'de de çocukların silahlara erişimini sınırlayan yükümlülükler bulunduğunu ifade etti.