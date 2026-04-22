Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ
Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÜLAĞAÇ’TA SİLAH OPERASYONU
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ticareti, ruhsatsız silah bulundurma ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.
Yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda ilçede tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.
ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Adreste yapılan aramalarda:
4 adet ruhsatsız tabanca
1 adet ruhsatsız av tüfeği
16 adet av tüfeği fişeği
10 adet manevra fişeği
ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında F.K. (56), Y.K. (37) ve S.K. (39) isimli 3 şahıs gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR
Adliyeye çıkarılan şüpheliler hakkında adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.
SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Olayla ilgili soruşturmanın Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.