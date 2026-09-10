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Kaynak: AA / DHA / İHA

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Bandırma ve Ayvalık ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.

Silah ve mühimmat ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU

Operasyonlarda; 7 tabanca, 6 av tüfeği, 886 tabanca fişeği, 53 adet 36 kalibre toplu tabanca fişeği, 8 tabanca şarjörü, 22 kesici alet, 5 dijital materyal

ele geçirildi.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Jandarma ekiplerinin çalışmaları kapsamında 10 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.