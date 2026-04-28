İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak, yasa dışı silah satışının önüne geçmek amacıyla yürüttüğü teknik ve fiziki takiplere bir yenisini ekledi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, silah satışı yapıldığı tespit edilen bir adres ablukaya alındı.

KÖY EVİNDE DETAYLI ARAMA

Emniyet güçleri, elde edilen bilgilerin ardından kent merkezine bağlı Küçükkalecik köyünde belirlenen bir adrese şafak baskını düzenledi. Adreste yapılan detaylı aramalarda, yasa dışı ticaret için hazır bekletildiği değerlendirilen bir mühimmat deposuyla karşılaşıldı.

OPERASYONUN BİLANÇOSU: ÇOK SAYIDA SİLAH VE MERMİ

Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek, çok sayıda şarjör ve 330 adet dolu fişek ele geçirildi.

4 GÖZALTI, 1 TUTUKLAMA VAR

Baskın sırasında olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan biri, çıkarıldığı mahkemece "silah ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzurunu kaçıran suç odaklarına karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.