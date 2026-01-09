Show TV’de ekrana gelen ‘Kızılcık Şerbeti’ne veda eden Sıla Türkoğlu, NOW TV’de yayınlanacak yeni dizisi ‘Doktor Başka Hayatta’ ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Rol aldığı yapımlar kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Sıla Türkoğlu, 2025 yılında X’te (Twitter) en çok konuşulan kadın oyuncu oldu. Oyuncu, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP tarafından açıklanan verilere göre, zirveye yerleşti. Sıla Türkoğlu ile ilgili 9 milyonu aşkın paylaşım yapıldığı görüldü. En yakın rakibinin 2 katı paylaşım yapılan Sıla Türkoğlu, 2025’te sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olarak kayıtlara geçti.

Sıla Türkoğlu’nu listede sırasıyla Cemre Arda, Biran Damla Yılmaz, Mahassine Merabet, Dilin Döğer, Afra Saraçoğlu, Hande Erçel, Hafsanur Sancaktutan, Demet Özdemir ve Aybüke Pusat takip etti.

Hasan Can Kaya artık dünyaya açıldı

Hasan Can Kaya’nın 5 yılı aşkın süredir komedi dünyasının zirvesinde yer alan programı ‘Konuşanlar’, her Cuma yeni bölümleriyle Disney Plus’ta da büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Hasan Can Kaya’nın eğlenceli soru ve yorumlarıyla klasikleşen talk show programı, platformun en çok izlenen içerikler arasında yer alırken dünyanın birçok farklı ülkesinde yayına girdi. ‘The Talkers’ ismiyle yayınlana talk show, İngilizce ve Almanca altyazı seçenekleri ile Avrupa, Asya ve Afrika’nın birçok ülkesinde Disney Plus içerik kataloğundaki yerini aldı.

Hasan Can Kaya, özellikle yurt dışındaki gurbetçiler tarafından merakla beklenen gelişmeyi “Konuşanlar, Almanya’dan Mısır’a, İngiltere’den Güney Afrika’ya, İspanya’dan Yemen’e kadar dünyanın birçok ülkesinde yepyeni bölümleriyle sadece Disney Plus’ta” sözleriyle duyurdu.

‘Kardeş Takımı 3’ün galası yapıldı

TAFF Pictures ve CJ ENM Türkiye ortak yapımı, çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi gören ‘Kardeş Takımı’ serisinin merakla beklenen final filmi ‘Kardeş Takımı 3’ filminin galası, Paribu Cineverse Kanyon’da heyecan ve coşku dolu bir atmosfer eşliğinde gerçekleştirildi.

Film, bugün (9 Ocak Cuma) sinema salonlarında izleyici ile buluşuyor. Sinema, sanat ve medya dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı gala akşamında renkli görüntüler objektiflere yansıdı. Geceye katılan isimler arasında İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Anıl Altan, Yekta Kopan, Varol Yaşaroğlu, Gözde Kocaoğlu, Murat Kılıç, Mehmet Aykaç vardı. Filmde Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Gülhan Tekin, Korhan Herduran, Dora Dalgıç ve Aslı Yaren Calın gibi isimler yer alıyor.

Takım ruhu, cesaret ve aile bağlarını merkezine alan film, izleyiciyi bu kez zamanda sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor.