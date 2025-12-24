Dilan Polatla Sıla Doğu’nun arasındaki ipler koptu. Bir süredir Dilan Polat’ın evinde kalan Sıla Doğu kardeşini fena dövdü. Sosyal medya hesabından peş peşe hikayeler paylaşan Polat, ablası Sıla Doğu'nun kendisini darp ettiğini söyleyerek fotoğraflarını paylaştı.

İKİ KARDEŞİN ARASI FENA BOZULDU

Ablası Sıla Doğu için "Bir daha benim evime giremez, benim böyle bir kardeşim yoktur" diyen Dilan Polat saçlarının koparıldığını ve darp edildiğini söyledi.

Sıla Doğu'nun saçlarını yolduğunu, kolunu da tırmaladığını gösteren fotoğraflar paylaşan Dilan Polat, 'Nasıl bir nefret biriktirmiş içinde?' çıkışında bulundu.